События

10:39 07.05.2021

Более 40% украинцев считают, что следует отмечать и День памяти и примирения, и День победы над нацизмом

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Более 40% украинцев считают, что следует отмечать и День памяти и примирения, и День победы над нацизмом

41% граждан Украины считает, что страна должна отмечать обе даты – и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая, о чем свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Вместе с тем, еще 31% опрошенных считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов – безразлично.

Согласно опросу, празднование лишь 8 мая больше поддерживают в Западном регионе (22%), тогда как на Востоке и Юге больше тех, кто считает, что отмечать нужно только 9 мая (42% и 48% соответственно).

Исследователи также отмечают, что идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме респондентов старше 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ). Идея празднования обеих дат является также более популярной среди сторонников вступления Украины в Европейский Союз, зато среди противников европейской интеграции – большинство считает уместным отмечать только 9 мая.

Всеукраинский опрос "День победы и его место в исторической памяти украинского: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?" был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Теги: #день_памяти #соцопрос #день_победы
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