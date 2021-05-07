События

10:15 07.05.2021

Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях масштабных учений США в Европе "Defender Europe-21"

2 мин читать
Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях масштабных учений США в Европе "Defender Europe-21"

Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях во время многонациональных учений "Defender Europe-21", которые начались в Эстонии с проведения десантирования американских военных и артиллерийских стрельб высокоточными боеприпасами в рамках тренировки "Fires Shock", сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В рамках мероприятий кампании "Fires Shock", одной из ее центральных событий является обучение под названием Dynamic Front, которые в этом году будут проводиться как часть учений Defender на полигоне Графенвер (Grafenwoehr, Германия). В рамках Dynamic Front, мы используем боевую мощность 1800 участников от 16 стран НАТО со всей Европы, одна из которых включает участие Украины в этой тренировке. Все участники сосредоточат внимание на совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила", - сообщил журналисту во время телефонного брифинга командующий 41 бригады полевой артиллерии армии США полковник Даниэль Миллер, передает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Как отметил руководитель 7-го тренировочного командования сухопутных войск США бригадный генерал Кристофер Норри, в широком смысле обучение "Defender Europe-21", как и другие учения, проводимые на регулярной основе, имеют целью повысить готовность и совместимость между силами США, союзников по НАТО и стран-партнеров.

"Этим летом большая часть учений "Defender" будет сосредоточена вокруг Черного моря и региона Балкан ... Тот факт, что мы будем проводить эти учения в регионе от высоких широт в Эстонию и дальше в Марокко в течение нескольких следующих месяцев, должен дать представление о масштабе этих учений", - сказал американский генерал.

Учения "Defender Europe" начались в среду вечером на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, состоялись боевые стрельбы систем залпового огня, в четверг вечером состоится высадка американских десантников на аэродром Нурмси.

"Defender Europe" - крупнейшая серия учений армии США в Европе за последние 25 лет. Маневры охватывают 16 стран. В Эстонии защита страны в условиях кризиса будет отрабатываться в рамках учений "Swift Response" (Быстрый ответ).

Учения "Defender Europe-21" посвящены развертыванию в Европе войск и военного оборудования из континентальной части США на случай кризиса для защиты союзников. К учениям в текущем году привлечены более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран, которые проведут тренировки на территории 13 стран.

 

Теги: #всу #учения #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:30 06.05.2021
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

22:55 06.05.2021
На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

18:11 06.05.2021
На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

17:16 06.05.2021
Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

16:38 06.05.2021
В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

08:28 06.05.2021
В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

20:07 05.05.2021
Полиция проведет плановые учения в Киевской области 5-7 мая

Полиция проведет плановые учения в Киевской области 5-7 мая

12:48 05.05.2021
Украина и Эстония готовы усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности – встреча Данилова с послом

Украина и Эстония готовы усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности – встреча Данилова с послом

18:33 04.05.2021
Российские наемники трижды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

14:15 03.05.2021
В Эстонии смягчают COVID-ограничения

В Эстонии смягчают COVID-ограничения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

46% украинцев положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины

Более 40% украинцев считают, что следует отмечать и День памяти и примирения, и День победы над нацизмом

Главы МИД стран Бенилюкса посетили зону ООС и пообещали донести европейскому сообществу правду о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки погибли двое бойцов ВСУ на Донбассе, зафиксировано 16 обстрелов

В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

46% украинцев положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины

Более четверти украинцев положительно относятся к акции "Бессмертный полк"– соцопрос

Почти половина украинцев согласны, что Вторая мировая была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина

Командующий ВМС ВСУ обсудил с руководством британской миссии ORBITAL углубление сотрудничества

Запрет георгиевской ленты поддерживают 43% украинцев – соцопрос

Президент Молдовы Санду привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Стартовал ремонт разрушенного наводнением 10 лет назад моста через р.Сирет в Черновицкой области

Более 40% украинцев считают, что следует отмечать и День памяти и примирения, и День победы над нацизмом

В Тернополе на получении взятки задержали патрульных полицейских

Правоохранители открыли уголовное дело из-за невыплаты зарплат шахтерам в Луганской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА