Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях масштабных учений США в Европе "Defender Europe-21"

Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях во время многонациональных учений "Defender Europe-21", которые начались в Эстонии с проведения десантирования американских военных и артиллерийских стрельб высокоточными боеприпасами в рамках тренировки "Fires Shock", сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В рамках мероприятий кампании "Fires Shock", одной из ее центральных событий является обучение под названием Dynamic Front, которые в этом году будут проводиться как часть учений Defender на полигоне Графенвер (Grafenwoehr, Германия). В рамках Dynamic Front, мы используем боевую мощность 1800 участников от 16 стран НАТО со всей Европы, одна из которых включает участие Украины в этой тренировке. Все участники сосредоточат внимание на совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила", - сообщил журналисту во время телефонного брифинга командующий 41 бригады полевой артиллерии армии США полковник Даниэль Миллер, передает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Как отметил руководитель 7-го тренировочного командования сухопутных войск США бригадный генерал Кристофер Норри, в широком смысле обучение "Defender Europe-21", как и другие учения, проводимые на регулярной основе, имеют целью повысить готовность и совместимость между силами США, союзников по НАТО и стран-партнеров.

"Этим летом большая часть учений "Defender" будет сосредоточена вокруг Черного моря и региона Балкан ... Тот факт, что мы будем проводить эти учения в регионе от высоких широт в Эстонию и дальше в Марокко в течение нескольких следующих месяцев, должен дать представление о масштабе этих учений", - сказал американский генерал.

Учения "Defender Europe" начались в среду вечером на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, состоялись боевые стрельбы систем залпового огня, в четверг вечером состоится высадка американских десантников на аэродром Нурмси.

"Defender Europe" - крупнейшая серия учений армии США в Европе за последние 25 лет. Маневры охватывают 16 стран. В Эстонии защита страны в условиях кризиса будет отрабатываться в рамках учений "Swift Response" (Быстрый ответ).

Учения "Defender Europe-21" посвящены развертыванию в Европе войск и военного оборудования из континентальной части США на случай кризиса для защиты союзников. К учениям в текущем году привлечены более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран, которые проведут тренировки на территории 13 стран.