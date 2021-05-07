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10:02 07.05.2021

Сумская область 7 мая может выйти из "красной" зоны – Ляшко

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Сумская область 7 мая может выйти из "красной" зоны – Ляшко

Сумская область в пятницу, 7 мая, может выйти из "красного" уровня эпидопасности, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве.

"По индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может выйти из "красного" уровня эпидопасности. Поэтому Минздрав сегодня готовит представление секретариату Кабмина и Комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос выведения из "красного" уровня эпидопасности Сумской области", - сказал он.

Ляшко добавил, что таким образом все области будут в "желтой" и "оранжевой" зонах.

Помимо этого, замминистра отметил, что в среднем регионы пребывали в "красной" зоне 37 дней.

"Если подытожить этот рост в феврале-апреле, то в "красный" уровень эпидопасности попали 14 областей и Киев. Средний срок пребывания региона в "красном" уровне составлял 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая пребывала в жестких эпидограничениях 22 дня, дольше всего – Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области", - сказал он.

Ляшко также отметил, что Киев уже два дня соответствует рекомендованному ВОЗ показателю выявленных случаев среди всех протестированных в 5%, который свидетельствует о контроле над распространением заболевания.

В то же время в медучреждениях находится 31707 больных COVID-19, из них 28041 человек на кислородной терапии.

Теги: #сумская_область #прогноз #зона
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