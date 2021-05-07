Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ - Кулеба

Визит министров иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов на восток Украины демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать в Киеве коллег из Бельгии Софи Вильмес, Люксембурга Жана Ассельборна и Нидерландов Стефа Блока. Их визит, и особенно поездка к линии разграничения в Луганской области вчера, демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, 6 мая министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн посетили Луганскую область в районе проведения операции Объединенных сил и пообещали донести европейскому сообществу правдивую информацию о ситуации на Донбассе.