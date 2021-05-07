В Киеве за сутки выявили 611 случаев заражения COVID-19, умерли 30 человек

В течение прошедших суток, 6 мая, в украинской столице обнаружили 611 случаев заражения коронавирусом, от осложнений COVID-19 умерли 30 киевлян, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

"Плюс 611 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 197 968). 334 женщины в возрасте от 18 до 100 лет. 255 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. 7 девочек от 2 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет + 30 летальных случая от вируса (всего 4 750)", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (112), Деснянском (71) и Днепровском (69) районах столицы.

Также Кличко уточнил, что за последние сутки в киевские больницы госпитализировали 124 человек, больных коронавирусом, и 145 людей с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

При этом за последние сутки коронавирус преодолели 1 303 киевлян (за всё время пандемии - 126 618).