За минувшие сутки погибли двое бойцов ВСУ на Донбассе, зафиксировано 16 обстрелов

За минувшие сутки, 6 мая, российские наемники на Донбассе 16 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), также один боец тяжело ранен. С начала текущих суток зафиксировано 5 обстрелов противника, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня… В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось", – сказано в утренней сводке штаба в пятницу утром.

В штабе также добавили, что еще один боец получил осколочное ранение и его госпитализировали в военный госпиталь в тяжелмо состоянии.

В пресс-центре отметили, что российские наемники дважды открывали огонь недалеко от н.п. Луганское враг из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи н.п. Новгородское дважды осуществлены обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи н.п. Южное враг провел дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В направлении украинских позиций, у н.п. Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие.

В районе н.п. Талаковки по украинским позициям сбросили с БПЛА два выстрела ВОГ-17.

В пригороде н.п. Новотошковское наемнкии два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Зайцево враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2", - подчеркнули в сводке.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в ОС.