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08:18 07.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 8 404 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 19 453 человек, умерли 379 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 404 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года. В частности, заболели 353 детей и 185 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 080 человек; летальных случаев - 379; выздоровело – 19 453 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 3 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированных коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 105 428 человек, 45 830 пациентов скончались, 1 731 162 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г.. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

За сутки 6 мая 2021 года в Украине привито 37 967 человек, 821 770 человек привито с начала прививочной кампании. завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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