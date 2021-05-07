События

04:10 07.05.2021

Рецидивист организовал поставку и сбыт наркотиков в СИЗО, вырученные деньги шли на пополнение "общака"

1 мин читать
Рецидивист организовал поставку и сбыт наркотиков в СИЗО, вырученные деньги шли на пополнение "общака"

Неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 39-летний арестованный, находясь в Харьковском СИЗО, организовал снабжение и сбыт наркотиков людям, находящимся в изоляторе.

"Находясь в Харьковском СИЗО и имея авторитет среди лиц из криминальной среды, мужчина был назначен т.н. смотрящим за корпусом. 39-летний арестант контролировал поддержание заключенными "воровских традиций". Кроме этого, он организовал канал поставки наркотиков, которые сбывал среди других арестованных", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, вырученные от продажи наркотиков средства шли на пополнение т.н. "общака".

В ходе досудебного следствия полицейские задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта. В четверг, 6 мая, на основании собранных доказательств следователи сообщили арестованному о подозрении по ч.2 ст.255-1 (установление и распространение преступного влияния в условиях СИЗО) и ч.2 ст.307 (незаконное хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ) УК Украины.

Теги: #украина #криминал #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:36 07.05.2021
В Киеве 6-9 мая пройдет ряд мероприятий

В Киеве 6-9 мая пройдет ряд мероприятий

23:30 06.05.2021
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

23:19 06.05.2021
Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

23:06 06.05.2021
Кулеба: Есть позитивные сигналы о том, что США помогут Украине с вакцинами от Covid-19

Кулеба: Есть позитивные сигналы о том, что США помогут Украине с вакцинами от Covid-19

22:55 06.05.2021
На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

22:35 06.05.2021
Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

21:20 06.05.2021
Ермак опроверг информацию о якобы препятствовании им встречи Блинкена с Епифанием

Ермак опроверг информацию о якобы препятствовании им встречи Блинкена с Епифанием

20:43 06.05.2021
Кличко пообщался с Блинкеном и Нуланд

Кличко пообщался с Блинкеном и Нуланд

19:52 06.05.2021
Блинкен предупредил Киев, что коррупция - угроза для демократии

Блинкен предупредил Киев, что коррупция - угроза для демократии

17:53 06.05.2021
МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская в Конгрессе США призвала провести международную конференцию по разрешению кризиса в Беларуси

В ЕС готовы обсуждать временный отказ от патентов на вакцины против COVID-19

В ближайшее время система видеомониторинга "Custody Records" заработает еще в пяти регионах

В Великобритании зафиксирован самый высокий за последние годы уровень смертности от алкоголизма

Во Львовской области заработали две мобильные группы по противодействию домашнему насилию

ГБР расследует гибель пограничника на озере Тудорово в Одесской области

Генсек ООН приветствует готовность США на время отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

ВСП поддерживает позицию Венецианской комиссии относительно необходимости законодательного определения критериев добропорядочности членов Совета

ОАСК просят запретить главе ЦИК вносить президенту представление о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии Виталия Греня

В суд передано дело по похитителям киевского бизнесмена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА