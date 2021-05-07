Рецидивист организовал поставку и сбыт наркотиков в СИЗО, вырученные деньги шли на пополнение "общака"

Неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 39-летний арестованный, находясь в Харьковском СИЗО, организовал снабжение и сбыт наркотиков людям, находящимся в изоляторе.

"Находясь в Харьковском СИЗО и имея авторитет среди лиц из криминальной среды, мужчина был назначен т.н. смотрящим за корпусом. 39-летний арестант контролировал поддержание заключенными "воровских традиций". Кроме этого, он организовал канал поставки наркотиков, которые сбывал среди других арестованных", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, вырученные от продажи наркотиков средства шли на пополнение т.н. "общака".

В ходе досудебного следствия полицейские задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта. В четверг, 6 мая, на основании собранных доказательств следователи сообщили арестованному о подозрении по ч.2 ст.255-1 (установление и распространение преступного влияния в условиях СИЗО) и ч.2 ст.307 (незаконное хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ) УК Украины.