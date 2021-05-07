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02:36 07.05.2021

Тихановская в Конгрессе США призвала провести международную конференцию по разрешению кризиса в Беларуси

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила на слушаниях комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США, в ходе которых призвала провести международную конференцию по решению кризиса в Беларуси, сообщает телеграм-канал Тихановской в четверг.

"(Тихановская - ИФ) призвала провести международную конференцию по решению кризиса в Беларуси - и конгрессмены поддержали эту идею", - говорится в сообщении.

"Лукашенко пытается тянуть время, чтобы все забыли о Беларуси. Поэтому мы хотим привлечь к белорусскому кризису внимание всего мира. Важна не только международная солидарность, но и конкретные действия. Уже почти год мои дети каждый день спрашивают, где их папа и когда он вернется. И так живут тысячи семей в Беларуси: они страдают от репрессий режима каждый день", - сказала в ходе выступления Тихановская.

Она заявила, что санкции США против белорусских госпредприятий "стали одной из наиболее эффективных мер давления на режим" и призвала США работать дальше для политической изоляции режима Лукашенко, обсудить этот вопрос в рамках саммита G7, усилить поддержку белорусского гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, бизнеса, рабочих, спортсменов, учителей, врачей, ученых, студентов.

В ходе выступления Тихановская рассказала о репрессиях и пытках над задержанными и заключенными в Белоруссии.

Экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер заявил, что нужно расширять санкции "пока Лукашенко не уйдет и режим не падет. И мы готовы делать так, чтобы ему было сложно оставаться у власти".

Он призвал оказывать максимальное давление на чиновников и олигархов, которые поддерживают режим, и назвал конкретные имена: Виктор Шейман, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Николай Воробей, Александр Мошенский, Владимир Пефтиев.

В свою очередь экс-специальный советник госдепа США по СССР Пол Гобл подчеркнул, что "с уходом Лукашенко кризис не закончится", и США стоит поддержать строительство "новой Беларуси".

Теги: #сша #конгресс #беларусь
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