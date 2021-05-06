На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций ВСУ

На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактического командования "Схид".

"Сегодня, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.