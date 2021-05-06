В ближайшее время система видеомониторинга "Custody Records" заработает еще в пяти регионах

Система видеомониторинга "Custody Records", которая уже введена на территории Харьковской области, предусматривающая не только видеонаблюдение, но и формирование досье задержанного, давая возможность отслеживать все действия полицейских и задержанного, в ближайшее время заработает еще в пяти регионах Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в четверг, об этом шла речь во время рабочей встречи сотрудников МВД и Национальной полиции с представителями ОБСЕ.

"Это действительно та система, которая поможет нам следить за соблюдением прав человека при задержании и недопущением превышения полномочий полицейскими", - заявила по этому поводу заместительница министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

По ее словам, Министерство внутренних дел строит свою деятельность на основе соблюдения прав человека и обеспечивает защиту общества от насилия, дискриминации, проявлений нетерпимости и любых других нарушений.

"Мы вводим новые практики, исследуем лучший международный опыт и всегда открыты к сотрудничеству с международными агентствами", - подчеркнула замминистра.

В свою очередь замглавы МВД Татьяна Ковальчук заявила, что деятельность министерства и Нацполиции в сфере обеспечения прав человека является приоритетной и динамично развивается.

"В Нацполиции создан профильный Департамент миграционной полиции, занимающийся вопросами борьбы с торговлей людьми, детьми, а также вопросами противодействия нелегальной миграции. Мы работаем на предотвращение преступлений, которые вызваны ненавистью. В частности законопроект о борьбе с проявлениями дискриминации усилит ответственность за совершение преступлений по мотивам нетерпимости и тех, которые связаны с дискриминацией национальных меньшинств", - отметила заместитель министра.

Она напомнила, что в системе МВД действуют Управления мониторинга соблюдения прав человека и Управления обеспечения прав человека.

"Мы нуждаемся в консолидации усилий с ОБСЕ в вопросе учебных программ и тренеров, компетентных в вопросах соблюдения прав человека", - подчеркнула Ковальчук.

Директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Маттео Мекаччи отметил, что их организация сотрудничает с различными учреждениями по обеспечению и содействию реализации прав человека. А одним из главных направлений этой работы является именно подготовка правоохранителей.

"Для нас очень важно развивать партнерство с Украиной. Мы интенсивно работаем с 57 странами-участницами ОБСЕ и особое внимание уделяем сотрудничеству с правоохранительными органами. Также много внимания мы уделяем обучению и профессиональной подготовке работников правоохранительных органов по обеспечению прав человека", - заявил Мекаччи.