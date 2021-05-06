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20:43 06.05.2021

Кличко пообщался с Блинкеном и Нуланд

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Кличко пообщался с Блинкеном и Нуланд

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

"Пообщался и поздравил государственного секретаря США Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд от имени киевлян и поблагодарил за визит в Украину. (Кстати, корни семьи Блинкена – из Киевской области). Надеюсь, что переговоры госсекретаря с руководством украинского государства были продуктивными", - написал Кличко в своем Телеграм-канале.

Мэр столицы подчеркнул, что для Украины очень важна мощная поддержка Соединенных Штатов в борьбе против российской агрессии и в проведении реформ.

 

Теги: #кличко #сша #украина #блинкен
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