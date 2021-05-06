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20:00 06.05.2021

Генсек ООН приветствует готовность США на время отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

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Генсек ООН приветствует готовность США на время отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает правильным решение США поддержать идею о временном отказе от патентов на вакцины от коронавируса COVID-19.

"Я приветствую беспрецедентное решение администрации США в случае с вакцинами от COVID-19 сделать исключение из правила о защите интеллектуальной собственности" - написал он в твиттере.

"Мы все согласны, что никто не будет защищен от вируса, пока защиту не получат все", - добавил Гутерриш.

Ранее в администрации США заявили, что поддерживают инициативу ВТО о временном отказе от патентов на вакцины от COVID-19. Предполагается, что такой шаг может позволить нарастить производство вакцин в мире. Однако, как отмечают западные СМИ, производители медицинских препаратов не исключают, что отказ от патентов не приведет к такому эффекту.

Более того, противники инициативы администрации Джо Байдена подчеркивают, что его решение лишит доходов непосредственно разработчиков инновационных вакцин.

Торгпред США Кэтрин Тай, комментируя решения, отметила, что "чрезвычайные обстоятельства требуют принятия чрезвычайных мер".

Она пояснила, что теперь США приступят к переговорам в ВТО по этому вопросу. По словам Тай, на эту работу может потребоваться немало времени.

Теги: #сша #патенты #вакцина #оон
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