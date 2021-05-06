Блинкен предупредил Киев, что коррупция - угроза для демократии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что коррупция является серьезной угрозой для украинской демократии, сообщает госдеп.

"Мы знаем, что коррупция буквально съедает изнутри демократию Украины", - сказал Блинкен в Киеве в ходе виртуального "круглого стола" по реформам и противодействию коррупции. Стенограмму выступления госсекретаря распространило американское внешнеполитическое ведомство.

По его словам, Украина сталкивается, в частности, из-за России, "с агрессией извне", а также - с агрессией изнутри - "исходящей от коррупции, олигархов и от интересов, которые ставят выше интересов украинского народа".

В то же время госсекретарь заявил, что в Киеве у него состоялись успешные переговоры с украинскими руководителями "по поводу плана реформ".