ВСП поддерживает позицию Венецианской комиссии относительно необходимости законодательного определения критериев добропорядочности членов Совета

Высший совет правосудия положительно воспринимает и считает важной позицию Венецианской комиссии относительно необходимости четкого и однозначного определения на законодательном уровне критериев профессиональной этики и добродетели, а также процедуры проверки соответствия этим критериям членов ВСП, высказанную в заключении по законопроекту №5068.

Как сообщает пресс-служба ВСП в четверг, потребность в определении указанных понятий является определяющей, ведь без нормативного закрепления дефиниций любая проверка или оценка будет субъективной.

"Еще в заключении № 969/2019 об изменениях в законодательные акты, регулирующие статус Верховного суда и органов судейского управления, Венецианская комиссия отметила, что единые критерии отбора, указанные в Законе № 193 "профессиональная компетентность, этика и добродетель ", не выложены в достаточной степени подробно для их применения на практике", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Венецианская комиссия не приняла во внимание объяснения ВСП и консультативные заключения Совета, а также выводы ведущих юридических научных учреждений Украины относительно неприемлемости установления контроля над ВСП органом, который не имеет конституционной основы.

"В основном заключение содержит рекомендации по доработке законопроекту № 5068, на что обращала внимание и ВРУ", - подчеркивают в Совете.

Там уточняют, что окончательное решение по указанному законопроекту должен принять парламент.

"Принятию закона должно предшествовать глубокий анализ решений Конституционного суда Украины относительно конституционности институтов, аналогичных Этическому совету, а также проведение широкого обсуждения предлагаемых изменений с профессиональным сообществом, судьями, адвокатами, учеными, о необходимости которого указано в заключении Венецианской комиссии относительно закона №193-IX", - подчеркивают в пресс-службе ВСП.

Там добавляют, что в консультативном заключении ВСП отмечал, что Консультативный совет европейских судей считает, что будет недопустимым, если судебный совет будет ограничиваться другими органами в своей автономии определять собственные процедуры деятельности и вопросы, выносимые на рассмотрение.

"Члены Высшего совета правосудия избираются (назначаются) по квотному принципу. Конституция Украины не содержит оговорок, что любой орган может ограничивать конституционно определенные субъекты формирования конституционного органа. При этом субъекты избрания (назначения) самостоятельно оценили кандидатов на добродетель и профессиональной этике при их избрании (назначении) такие кандидаты прошли специальную проверку в порядке, предусмотренном законом", - подчеркивают в Совете.

Там также напоминают, что решением Конституционного суда Украины от 11 марта 2020 года № 4-р / 2020 признано неконституционной норму о создании Комиссии по вопросам добродетели и этики, в полномочия которой были отнесены оценка соответствия члена или кандидата в состав ВСП принципам добросовестности и этических норм судьи; утверждение выводов о несоответствии требованиям кандидатов на должность члена ВСП до избрания (назначения) их на должность, что препятствует назначению их на соответствующую должность.