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19:34 06.05.2021

ОАСК просят запретить главе ЦИК вносить президенту представление о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии Виталия Греня

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ОАСК просят запретить главе ЦИК вносить президенту представление о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии Виталия Греня

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) просит запретить главе Центральной избирательной комиссии или его заместителю вносить президенту Украины представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности члена ЦИК Виталия Греня.

Такое требование содержит заявление об обеспечении иска, что сегодня было зарегистрировано канцелярией суда. Заявителем указан Виталий Грень", - сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что соответствующее заявление поступило в суд с представлением самого иска, что предусмотрено положениями ст.153 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Теги: #оаск #цик #увольнение
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