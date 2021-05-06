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19:20 06.05.2021

В суд передано дело по похитителям киевского бизнесмена

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В суд передано дело по похитителям киевского бизнесмена

Киевские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении организованной группы, которая в июле прошлого года похитила столичного бизнесмена, сообщает пресс-служба киевской полиции в четверг.

"В преступную группировку входило пять человек. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщают правоохранители.

Они напоминают, что в июле прошлого года по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что неизвестные похитили мужчину возле станции метро "Дорогожичи", что в Шевченковском районе столицы. Полицейские опросили свидетеля инцидента, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и начали поиски причастных к совершению преступления.

"Правоохранители выяснили, что двое неизвестных мужчин зашли в помещение здания, в котором находился потерпевший, и силой вывели его на улицу. Оперативники вместе с сотрудниками спецподразделения КОРД сразу начали спецоперацию по освобождению заложника. Впоследствии правоохранители задержали пятерых человек, которые похитили, удерживали и издевались над бизнесменом", - подчеркивают в полиции.

Там уточняют, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователи сообщили участникам преступной группировки о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом правоохранители направили в Шевченковский районный суд. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Теги: #киев #бизнесмен #суд
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