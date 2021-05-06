События

19:13 06.05.2021

В спецоперации бразильской полиции против наркомафии на севере Рио-де-Жанейро погибли более 20 человек

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В спецоперации бразильской полиции против наркомафии на севере Рио-де-Жанейро погибли более 20 человек

Более 23 человек погибли в четверг в ходе перестрелки вооруженных бандитов с полицией в Рио-де-Жанейро, сообщает бразильский медиахолдинг "Глобу".

По первоначальным данным, перестрелка произошла в метро на севере города во время полицейской операции по пресечению деятельности наркомафии.

"Глобу", ссылаясь на свидетельства очевидцев, отмечает, что в момент происшествия на месте инцидента были слышны многочисленные хлопки выстрелов и разрывы взрывных устройств.

Теги: #наркомафия #бразилия #спецоперация
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