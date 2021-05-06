Запорожские школьники вернутся на занятия в следующий вторник - мэр

Запорожская область 7 мая переходит из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности, в результате чего в регионе будут ослаблены жесткие карантинные ограничения.

"Киев принял долгожданные для всех предпринимателей Запорожья решение и отменил красный уровень карантина для нашего города. Это дает право открыть с 7 мая заведения общественного питания, рынки, магазины, торгово-развлекательные центры, спортивные залы, музеи, библиотеки и др.", - сообщил на своей официальной странице в Facebook городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Он также отметил, что в обычном режиме начнет работать общественный транспорт, а с 11 мая будут возобновлены занятия в школах.

Запорожская область находилась в "красной" карантинной зоне почти месяц - с 9 апреля.

Как сообщалось, "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменяется на территории Запорожской и Полтавской областей в ночь на 7 мая.