Офис генпрокурора получил подтверждение информации о задержании в Испании подозреваемого в убийстве милиционеров во время акций протеста в 2014 году - Донской

Офис генерального прокурора получил подтверждение информации относительно задержания в Испании разыскиваемого в Украине за убийство двух милиционеров во время акций протеста в Киеве в 2014 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель департамента "дел Майдана" Алексей Донской.

"Офис генпрокурора получил подтверждение относительно этого задержания от международного департамента Нацполиции Украины", - сказал Донской, комментируя информацию испанской полиции о задержании разыскиваемого в Украине за убийство двух милиционеров во время акций протеста в Киеве в 2013 году.

По словам руководителя департамента, Офис генпрокурора обращался в правоохранительные органы Испании с запросом об оказании правовой помощи и экстрадиции лица, подозреваемого в покушении на убийство милиционеров в 2014 году.

Донской подчеркнул, что уведомление о подозрении этому человеку было еще в январе 2018 году. "Он вызывался на допрос, но закончить допрос не успели, ему была выписана повестка на следующие даты, тогда этот человек не явился, сбежал из страны. В отношении него не было даже минимальной меры пресечения, - воспользовавшись этим, он скрылся от органов следствия", - рассказал начальник департамента.

Донской уточнил, что в 2018 году подозреваемый был объявлен в розыск, а в марте 2020 года суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, а после этого были направлены поручения об оказании правовой помощи и экстрадиции.

"Мы считаем, что есть все основания для его экстрадиции в Украину", - заявил Донской.

Отвечая на вопрос агентства о том, насколько коррелируется уголовное преследование этого человека с законом об амнистии участников Майдана, руководитель департамента по "делам Майдана" отметил: "Я уже ранее говорил, почему этот закон не может применяться - он противоречит уголовному процессуального кодексу, так как в УПК прямо написано, что любой закон, который не соответствует УПК, не может применяться в уголовном производстве".

По словам Донского, для того, чтобы закон об амнистии работал, необходимо привести его в соответствие с УПК.

Он напомнил, что в апреле 2018 года, когда был задержан человек, которому инкриминируется это же преступление, генеральный прокурор Юрий Луценко поменял группу прокуроров, назначив старшим прокурором группы своего заместителя Анжелу Стрижевскую. В течение всего периода, пока она была старшим прокурором в деле, а это почти полтора года, дело не было закрыто, и подозреваемый не был освобожден от уголовной ответственности.

"Если этот закон может применяться, если моя позиция в этом вопросе ошибочна, почему тогда этот закон не был применен в тот период?" – добавил Донской.

Как сообщалось, 6 мая Национальная полиция Испании на своем сайте разместила сообщение о том, что полиция испанского города Пусоль (провинция Валенсия) задержала разыскиваемого в Украине за убийство двух милиционеров во время акций протеста в Киеве в 2013 году.

"Агенты Национальной полиции арестовали беглеца в городе Пусоль (Валенсия), он находится в международном розыске украинских властей, по обвинению в убийстве двух милиционеров во время протестов в Киеве в 2013 году", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции Испании.

По информации испанской полиции, этот человек скрывался от органов правопорядка в хижине отдаленной сельской местности Пусоля. Имя задержанного в сообщении полиции Испании не указывается.

Источники агентства подтвердили факт задержания в Испании харьковчанина Дмитрия Липового.

Украинский журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook написал, что 31 марта 2020 года Печерский районный суд Киева принял решение об аресте Липового.

"Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участников протеста на Майдане", - отметил он, добавив, что таким образом незаконно оформлен и запрос на экстрадицию Липового от Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.