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19:04 06.05.2021

В Запорожье во время строительства моста через Днепр был поврежден один из самых мощных плавучих кранов Европы

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В Запорожье во время строительства моста через Днепр был поврежден один из самых мощных плавучих кранов Европы

В Запорожье во время строительства моста через Днепр один самых мощных плавучих кранов Европы – Zakhariy - столкнулся с подводной скалой, в результате чего получил повреждения днища.

Сообщение об аварии плавучего крана размещено в четверг на официальной странице в Facebook турецкой в компании Onur Group, которая в данное время проводит строительство запорожских мостов-долгостроев.

По информации Onur Group, кран Lifting LK – 800 (Zakhariy) пострадал из-за неправильно проложенного речного маршрута - "кран натолкнулся на подводную скалу".

В результате повреждения дна плавучего крана работы по строительству моста через Днепр приостановлены.

В сообщении также отмечается, что ремонт поврежденной части Lifting LK – 800 (Zakhariy) будет выполнен в максимально короткие сроки.

Известно, что сейчас 100-метровый речной кран находится посередине Днепра в районе о.Хортица.

Теги: #строительство #авария #запорожье
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