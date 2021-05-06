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18:38 06.05.2021

Боррелю "не понятно", намерена ли Москва выполнять Минские договоренности

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Боррелю "не понятно", намерена ли Москва выполнять Минские договоренности

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорит, что ему "не ясно", намерена ли Россия выполнять Минские договоренности для разрешения ситуации на востоке Украины.

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе по окончании заседания министров обороны стран-членов ЕС, на котором, кроме других вопрос, обсуждался вопрос российской агрессии по отношению к Украине.

"Мы обсудили Россию и недавнее наращивание военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на украинской границе. Мы обсудили вопрос деэскалации напряжения и выполнение Минских договоренностей как единственный путь продвижения вперед для долгосрочного политического решения. Но это не ясно, хочет ли Россия быть полностью вовлеченной в этом отношении. "Не ясно" - это мои слова", - высказал мнение Боррель.

Теги: #рф #ес #минские_соглашения #боррель
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