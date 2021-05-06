События

18:23 06.05.2021

Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга прибыли на Донбасс

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Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга прибыли на Донбасс

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн прибыли с визитом на Восток Украины, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"А мы на Восток. С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал Боднар в Twitter в четверг.

Также он сообщил о том, что руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провело брифинг для министров. Кроме того, главы МИД побывали на КПВВ "Счастье".

 

Теги: #донбасс #боднар #мид
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Интерфакс-Украина
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