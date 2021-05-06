На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, один украинский военный погиб, еще один ранен и находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, а у Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Песок российские захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении наших позиций, у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселка Новотошковское - стрелковое оружие", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение, еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь.

Также украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны российских наемников.

"Патрули СММ ОБСЕ и дальше продолжают фиксировать вооружение российских наемников, которое расположено с нарушением линий отвода. Так 3 мая, на аэродроме у Переможного зафиксировано скопление военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также продолжаются препятствования работе патрулей СММ ОБСЕ.