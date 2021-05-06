События

17:50 06.05.2021

Зеленский подписал закон, уравнивающий права отцов и матерей в получении отпуска по уходу за ребенком

2 мин читать
Зеленский подписал закон, уравнивающий права отцов и матерей в получении отпуска по уходу за ребенком

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий закон № 1401-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком", который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года, опубликован на сайте главы государства.

Как сообщается, "этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине".

В частности, документом устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Закон предусматривает введение нового одноразового вида отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другим совершеннолетним родственникам ребенка, которые фактически за ним ухаживают.

Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы "А" I группы, на дополнительный отпуск.

Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.

"Таким образом, закреплялся дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим", - сообщается на сайде главы государства.

Исходя из вышеуказанного, "когда мать ребенка являлась, например, самозанятым лицом или индивидуальным предпринимателем, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком".

Теги: #дети #зеленский #отпуск #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 06.05.2021
Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины им. Патона

Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины им. Патона

17:16 06.05.2021
Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

15:22 06.05.2021
Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

13:46 06.05.2021
Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

13:22 06.05.2021
Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях

Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях

13:10 06.05.2021
На оккупированных территориях Крыма и Донбасса и вдоль границы с Украиной находится 75 тыс российских военных, их число уменьшается очень медленно - Зеленский

На оккупированных территориях Крыма и Донбасса и вдоль границы с Украиной находится 75 тыс российских военных, их число уменьшается очень медленно - Зеленский

12:50 06.05.2021
Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной, считает, что этот год будет фундаментальным для отношений Украины и США

Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной, считает, что этот год будет фундаментальным для отношений Украины и США

12:46 06.05.2021
Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом

Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом

12:37 06.05.2021
ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ВСТРЕЧУ С БЛИНКЕНОМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ ГОД БУДЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ И США

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ВСТРЕЧУ С БЛИНКЕНОМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ ГОД БУДЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ И США

17:01 05.05.2021
Депутаты предлагают адаптировать закон о НАБУ к Конституции Украины

Депутаты предлагают адаптировать закон о НАБУ к Конституции Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррелю "не понятно", намерена ли Москва выполнять Минские договоренности

Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга прибыли на Донбасс

В Италии арестовали 28-летнего гражданина, воевавшего на стороне российских наемников на Донбассе – МВД Украины

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

Вестибюль станции киевского метро "Крещатик" временно закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании

Уровень поддержки Украины от США, по словам Блинкена, зависит от проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции - ЦПК

КС 20 мая начнет рассматривать соответствие Конституции положения Избирательного кодекса об отмене мажоритарки на выборах в Раду - Совгиря

В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

МККК и ООН направили в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарного груза – Минреинтеграции Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА