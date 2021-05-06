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17:16 06.05.2021

Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

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Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

По случаю Дня пехоты президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №183/2021 "О награждении государственными наградами Украины" 15 пехотинцев.

"Пехотинцы по праву считаются самой многочисленной частью украинского войска. Они ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество в Донбассе. Чтим память воинов-пехотинцев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины, и благодарим военных за героизм и весомый вклад в оборону страны", - приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Так, за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 15 человек.

Медалью "За воинскую службу Украине" отмечено 11 военнослужащих, еще четверо награждены медалью "Защитнику Отечества".

Теги: #всу #пехотинцы #указ #зеленский
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