В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

Российские наемники на Донбассе в четверг обстреляли позиции украинской армии из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое, в результате чего один военнослужащий ВСУ погиб, и еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

"Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - подчеркивают в штабе ООС.

Там добавляют, что в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - резюмируют в штабе ООС.