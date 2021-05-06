С 9 мая синоптики прогнозируют повышение температуры и  атмосферного давления, 14-15 мая – сильные магнитные бури

Упорядоченный погодный хаос из нашествия циклонов и антициклонов продолжается. С 8 мая температура воздуха в Украине то понижается, то повышается, давление растет, с субботы до воскресенья значительно - на 8-10 единиц в течение суток. Метеозависимым людям необходимо в дни резкого изменения погоды обязательно контролировать артериальное давление. На следующей неделе 14-15 мая ожидаются сильные магнитные бури, стоит быть внимательнее к изменениям в самочувствии.

В субботу, 8 мая, по прогнозу Sinoptik.ua , дожди в Украине пройдут почти на всей территории, кроме запада и частично центра страны. Дожди будет сопровождать ветер западных направлений с порывами до 9 м/сек.

В воскресенье – в День Матери и День победы над нацизмом во Второй мировой войне - дожди прекратятся везде, кроме Крыма и частично восточных областей. В этот день будет преимущественно солнечно, с незначительной облачностью. Максимальная дневная температура 9 мая ожидается на уровне +18° С в Закарпатье, минимальная +13° С в Крыму, в Донецкой и Луганской областях.

К понедельнику потеплеет еще на несколько градусов: максимальная дневная температура +25° С в Закарпатье, минимальная +13° С в Донецкой области.

Следующая неделя характеризуется стойким повышением температуры воздуха, омрачат потепление сильные магнитные бури 14-15 мая.

Наши предки вели свой достаточно точный метеорологический календарь по приметам, и о погоде в мае говорили «Май холодный – не будешь голодный». И если глобальное потепление отменяется, то это неплохо.

На западе страны в субботу ожидается похолодание, днем +11…+13° С, сильный ветер, с порывами до 9 м/сек. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях – дожди. 9 мая потеплеет до +18° С, 10 мая – до +22° С. Температура воды в реке Тисе возле Рахова +4° С.

В южных областях 8 мая будет лить дождь, могут быть порывы ветра до 8 м/сек. 9-10 мая погода наладится, ожидается преимущественно ясная погода, днем до +18° С. Температура воды в Черном море возле Одессы +13° С. У Кирилловки Азовское море прогреется до +14° С.

На востоке страны дожди пройдут 8 мая. В воскресенье, 9 мая непогода будет бушевать в Донецкой и Луганской областях. Неделя начнется с потепления до +17° С, небо будет ясным везде, но в Луганской области солнца будет немного.

В центральной и северной части Украины 8 мая прохладно, +12..+14° С днем, дожди, юго-западный ветер до 7 м/сек. 9-10 мая активное потепление, ясная погода, в понедельник ожидаются комфортные +17…+18° С, без осадков.