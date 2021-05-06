Договоры на дистрибуцию украинского мультфильма "Гулливер возвращается" подписаны с 35 странами

Украинский анимационный фильм "Гуливер возвращается" производства Gulliver Films и 95 Animation Studio, бюджет которого составляет около $10 млн, планируется к показу в десятках стран мира, уже подписаны соответствующие договоры, сообщил генеральный продюсер фильма Олег Ходачук агентству "Интерфакс-Украина".

"Уже с 35 странами подписаны договоры на дистрибуцию нашего мультфильма "Гулливер возвращается". Ожидаю, что эта цифра, как минимум, удвоится, и фильм увидит весь свет", – сказал он в четверг.

Ходачук уточнил, что в число этих 35 стран недавно вошел Вьетнам и в этом списке также Германия, Бразилия, Великобритания, Аргентина, Мексика. По его словам, сейчас ведутся переговоры о подписании таких договоров с Испанией, Италией, скандинавскими странами, Болгарией, Турцией, пятью странами с Ближнего Востока, Португалией и португалоязычными странами Африки, также продуктом заинтересовался Китай.

Генпродюссер отметил, что после изготовления 40 минут фильма, общая продолжительность которого составляет 90 минут, был заключен договор с агентом–компанией All Rights Entertainment с офисами в Гонконге, Париже и Лос-Анжелесе, которая взяла на себя обязательства по подписанию таких контрактов.

Ходачук добавил, что первый показ "Гуллливер возвращается" был запланирован на 20 мая в Бразилии, однако, с большой вероятностью, эта дата может быть перенесена на более поздний срок в связи с сохраняющейся в этой стране высокой заболеваемостью COVID-19.

В Украине, по его словам, премьера фильма должна была пройти 24 декабря 2020 года, однако так же из-за пандемии была перенесена на апрель этого года, а потом – на 23 декабря 2021 года.

Говоря о проекте, Ходачук сообщил, что работа над ним была начата в июне 2017 года, и с самого начала проект ориентировался на международный показ. По словам генпродюссера, его компания обратилась к "Студии Квартал 95", руководителем которой на тот момент был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, и выбрала из предложенных проектов проект анимационного фильма, как наиболее перспективный на международном рынке.

Ходачук указал, что для создания качественного продукта привлек имеющего опыт работы в Disney аниматора Тони Бонилла ("Зоотопролис", "Ледниковый период 3", "Рио 2"), сценариста Майкла Райана ("Скуби-ду", "Кунг-фу панда", "Черепашки ниндзя"), а режиссером проекта стал Илья Максимов ("Алеша Попович и Тугарин Змей"). Генпродюссер уточнил, что первые полтора года заняло обучение 30 аниматоров. По его словам, изначально липсинг (язык, на котором говорят персонажи) был выбран английский, фильм озвучивался на студии в Нью-Йорке.

Он добавил, что кампания по продвижению фильма идет с середины 2019 года, когда был изготовлен первый трейлер, и "Гулливер возвращается" был на крупнейших выставках в Берлине, Каннах, Анси, Торонто и Гонконге, однако из-за недоверия к производителям из Восточной Европы стремительное подписание договоров на дистрибуцию началось уже после изготовления всего фильма.

"По итогам проката надеемся выйти, как минимум, на сумму вложенных средств. И планирую продолжать работу в этой сфере: работать над новыми фильмами с учетом первого опыта будет легче и дешевле", – сказал Ходачук агентству "Интерфакс-Украина".