События

15:22 06.05.2021

Договоры на дистрибуцию украинского мультфильма "Гулливер возвращается" подписаны с 35 странами

3 мин читать
Договоры на дистрибуцию украинского мультфильма "Гулливер возвращается" подписаны с 35 странами

Украинский анимационный фильм "Гуливер возвращается" производства Gulliver Films и 95 Animation Studio, бюджет которого составляет около $10 млн, планируется к показу в десятках стран мира, уже подписаны соответствующие договоры, сообщил генеральный продюсер фильма Олег Ходачук агентству "Интерфакс-Украина".

"Уже с 35 странами подписаны договоры на дистрибуцию нашего мультфильма "Гулливер возвращается". Ожидаю, что эта цифра, как минимум, удвоится, и фильм увидит весь свет", – сказал он в четверг.

Ходачук уточнил, что в число этих 35 стран недавно вошел Вьетнам и в этом списке также Германия, Бразилия, Великобритания, Аргентина, Мексика. По его словам, сейчас ведутся переговоры о подписании таких договоров с Испанией, Италией, скандинавскими странами, Болгарией, Турцией, пятью странами с Ближнего Востока, Португалией и португалоязычными странами Африки, также продуктом заинтересовался Китай.

Генпродюссер отметил, что после изготовления 40 минут фильма, общая продолжительность которого составляет 90 минут, был заключен договор с агентом–компанией All Rights Entertainment с офисами в Гонконге, Париже и Лос-Анжелесе, которая взяла на себя обязательства по подписанию таких контрактов.

Ходачук добавил, что первый показ "Гуллливер возвращается" был запланирован на 20 мая в Бразилии, однако, с большой вероятностью, эта дата может быть перенесена на более поздний срок в связи с сохраняющейся в этой стране высокой заболеваемостью COVID-19.

В Украине, по его словам, премьера фильма должна была пройти 24 декабря 2020 года, однако так же из-за пандемии была перенесена на апрель этого года, а потом – на 23 декабря 2021 года.

Говоря о проекте, Ходачук сообщил, что работа над ним была начата в июне 2017 года, и с самого начала проект ориентировался на международный показ. По словам генпродюссера, его компания обратилась к "Студии Квартал 95", руководителем которой на тот момент был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, и выбрала из предложенных проектов проект анимационного фильма, как наиболее перспективный на международном рынке.

Ходачук указал, что для создания качественного продукта привлек имеющего опыт работы в Disney аниматора Тони Бонилла ("Зоотопролис", "Ледниковый период 3", "Рио 2"), сценариста Майкла Райана ("Скуби-ду", "Кунг-фу панда", "Черепашки ниндзя"), а режиссером проекта стал Илья Максимов ("Алеша Попович и Тугарин Змей"). Генпродюссер уточнил, что первые полтора года заняло обучение 30 аниматоров. По его словам, изначально липсинг (язык, на котором говорят персонажи) был выбран английский, фильм озвучивался на студии в Нью-Йорке.

Он добавил, что кампания по продвижению фильма идет с середины 2019 года, когда был изготовлен первый трейлер, и "Гулливер возвращается" был на крупнейших выставках в Берлине, Каннах, Анси, Торонто и Гонконге, однако из-за недоверия к производителям из Восточной Европы стремительное подписание договоров на дистрибуцию началось уже после изготовления всего фильма.

"По итогам проката надеемся выйти, как минимум, на сумму вложенных средств. И планирую продолжать работу в этой сфере: работать над новыми фильмами с учетом первого опыта будет легче и дешевле", – сказал Ходачук агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #гуливер #прокат #gulliver #фильм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:49 26.04.2021
"Земля кочевников" Хлои Чжао стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

"Земля кочевников" Хлои Чжао стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

18:54 05.04.2021
Фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд кассовых сборов в Северной Америке с начала пандемии

Фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд кассовых сборов в Северной Америке с начала пандемии

13:39 01.04.2021
В Киеве представили трейлер продолжения комедии "Мои мысли тихие 2"

В Киеве представили трейлер продолжения комедии "Мои мысли тихие 2"

02:27 26.03.2021
Мексика после пересмотра решила продлить действие ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины еще на 5 лет

Мексика после пересмотра решила продлить действие ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины еще на 5 лет

17:32 03.03.2021
Рейтинг украинских рантье возглавил владелец столичного МФК Gulliver и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук – Forbes

Рейтинг украинских рантье возглавил владелец столичного МФК Gulliver и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук – Forbes

15:09 03.02.2021
Фильм "Заражение" помог главе британского Минздрава в разработке программы вакцинации

Фильм "Заражение" помог главе британского Минздрава в разработке программы вакцинации

09:29 16.01.2021
На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами

На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами

11:26 28.12.2020
Сиквел "Чудо-женщины" собрал $16,7 млн за первый уикенд проката в Северной Америке

Сиквел "Чудо-женщины" собрал $16,7 млн за первый уикенд проката в Северной Америке

18:22 21.12.2020
В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

09:10 07.10.2020
Проект фильма компании "Киноквартал" победил в конкурсе на получение госфинансирования

Проект фильма компании "Киноквартал" победил в конкурсе на получение госфинансирования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом

Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

С 9 мая синоптики прогнозируют повышение температуры и  атмосферного давления, 14-15 мая – сильные магнитные бури

США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

В Украине в ближайшие сутки установится теплая погода с кратковременными осадками

Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

Пограничник, который исчез в Одесской области, найден погибшим - Дейнеко

Значительное количество сил РФ остается у границ с Украиной, США наблюдает за ситуацией - Блинкен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА