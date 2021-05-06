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15:14 06.05.2021

США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

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США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках официального визита в Киев встретился с представителями Верховной Рады и лидерами украинских политических партий.

"Хорошая встреча сегодня с украинскими законодателями и лидерами политических партий о необходимости принятия законодательства, имеющего решающее значение для повестки дня реформ в Украине", - написал Блинкен в соцсети Twitter.

"Мы продолжим работать с представителями украинского народа, чтобы сделать Украину более процветающей и демократической", - добавил он.

 

Теги: #сша #реформы #блинкен
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