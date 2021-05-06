США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках официального визита в Киев встретился с представителями Верховной Рады и лидерами украинских политических партий.

"Хорошая встреча сегодня с украинскими законодателями и лидерами политических партий о необходимости принятия законодательства, имеющего решающее значение для повестки дня реформ в Украине", - написал Блинкен в соцсети Twitter.

"Мы продолжим работать с представителями украинского народа, чтобы сделать Украину более процветающей и демократической", - добавил он.