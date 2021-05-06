В Украине в ближайшие сутки установится теплая погода с кратковременными осадками

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять атмосферные фронты; теплая и неустойчивая воздушная масса с запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 7 мая, ночью в Харьковской и Луганской областях, а днем по всей территории страны кроме юго-восточной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер южный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в Карпатах около 0°. Днем 14-19°. На юге и востоке страны ночью 8-13° тепла, днем 17-22°.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 5-7°, днем 16-18°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 7 мая в Киеве была зафиксирована в 1907, 1969 годах и составила 29,2°, самая низкая ночью – 0,4° в 1886 году.

В субботу, 8 мая, возможны кратковременные дожди и грозы, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Только на юго-востоке страны ночью, аднём в западных и северных областях без существенных осадков.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в Карпатах около 0°. Днём 9-14°. На юге и востоке ночью 8-13°, днём 15-20°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днём и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на субботу кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 10-12°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях 6 мая была 10-18°, в Днепре, возле Киева, – 12°.