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13:34 06.05.2021

Пограничник, который исчез в Одесской области, найден погибшим - Дейнеко

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Пограничник, который исчез в Одесской области, найден погибшим - Дейнеко

Пограничник, который исчез в результате опрокидывания патрульной лодки на озере Тудорово в Одесской области, был обнаружен погибшим, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"К большому сожалению, пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудорово в Одесской области, нашли погибшим. Коллектив ведомства до конца не хотел верить в худшее и продолжал надеяться на лучшее. Его поиски продолжались постоянно. К ним, кроме пограничников, присоединились и спасатели ГСЧС, и сотрудники водной полиции, и местные жители", - написал Дейнеко в соцсети Facebook в четверг.

Он отметил, что именно Коняев успел скоординировать действия остальных пограничников, находившихся в лодке, что позволило троим военнослужащим спастись.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким офицера, который с честью выполнял задачи по охране государственной границы. Своими поступками он заслужил уважение подчиненных и сослуживцев", - добавил Дейнеко.

Как сообщалось, около 16:00 на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы. Трое военнослужащих добрались до суши. Все спасенные переохладились, один получил травму ног.

К поискам четвертого пограничника были привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки, а также вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы и водолазы ГСЧС.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1388107398217354&id=100010543215513

Теги: #госпогранслужба #дейнеко #гибель
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