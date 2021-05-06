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13:14 06.05.2021

Значительное количество сил РФ остается у границ с Украиной, США наблюдает за ситуацией - Блинкен

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Значительное количество сил РФ остается у границ с Украиной, США наблюдает за ситуацией - Блинкен

Значительное количество войск РФ остается у границ с Украиной, поэтому США продолжают наблюдать за ситуацией, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Россия отвела некоторое оборудование, но значительное количество оборудования остается на границе с Украиной. Так что у России есть возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

Он заверил, что США тщательно наблюдают за всеми действиями.

Теги: #агрессия_рф #визит #блинкен
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