На оккупированных территориях Крыма и Донбасса и вдоль границы с Украиной находится 75 тыс российских военных, их число уменьшается очень медленно - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает крайне медленное уменьшение российского военного контингента вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и в связи с этим сохраняющуюся угрозу военной эскалации со стороны РФ.

"Мы видим пока что, несмотря на то, что было увеличение как контингента, так и техники во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных частях Донбасса… а также было увеличение военных и техники вдоль линии границы между Россией и Украиной – из этого всего мы видим пока что 75 тысяч людей и техники, которых мы видим на сегодня", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Мы отмечаем – и наша разведка, и наши профессиональные военные – мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть", - добавил глава Украинского государства.

При этом Зеленский отметил уменьшение интенсивности снайперского огня в последнее время.