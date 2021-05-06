Евросоюз обновил список стран, для которых можно отменять ограничения на въезд в ЕС, включив Израиль

Совет ЕС обновил список третьих стран, для которых в соответствии с его рекомендацией предусмотрена постепенная отмена временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, добавив к действующему перечню Израиль.

В соответствии с рекомендацией совета этот список пересматривается каждые две недели и в зависимости от развития ситуации обновляется.

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 6 мая 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки через внешние границы ЕС для жителей следующих третьих стран: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея.

Отмена ограничений распространяется также на Китай при условии подтверждения взаимности. На таком же условии могут постепенно сниматься ограничения на поездки из особых административных районов Китая - Гонконга и Макао.

Согласно данной рекомендации, жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана приравнены к резидентам ЕС.

Критерии определения третьих стран, для которых допускается отмена текущих ограничений на поездки, были обновлены 2 февраля 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию страны на COVID-19, а также надежность информации и источников данных. При этом в каждом конкретном случае учитывается условие взаимности.

Рекомендация Совета ЕС распространяется на не входящие в ЕС страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).