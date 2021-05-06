События

11:35 06.05.2021

СБУ заблокировала канал нелегальных пассажирских перевозок из ОРДЛО

1 мин читать
СБУ заблокировала канал нелегальных пассажирских перевозок из ОРДЛО

Служба безопасности Украины заблокировала канал незаконных пассажирских перевозок с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении.

"Для перевозки пассажиров организаторы противоправной деятельности использовали "маршрут" через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы. Согласно полученным данным организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно дельцы осуществляли до пяти рейсовых поездок", - сообщает пресс-служба СБУ,

Отмечается, что согласно оперативной информации часть средств от нелегального бизнеса нарушители выплачивали в "бюджет" незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители разоблачили транспортные средства участников схемы в пункте пропуска "Гоптовка". Сейчас один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по блокированию схемы проводило Управление СБУ в Днепропетровской области совместно с Госпогранслужбой и под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Теги: #сбу #ордло #перевозки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 06.05.2021
"Укрзализныця" с июня начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки

"Укрзализныця" с июня начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки

10:53 05.05.2021
СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов

СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов

12:51 01.05.2021
"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

17:59 30.04.2021
В Киеве разоблачили сеть подпольных обменников электронных валют

В Киеве разоблачили сеть подпольных обменников электронных валют

11:26 30.04.2021
СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, распространявших антиконституционные призывы накануне майских праздников

СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, распространявших антиконституционные призывы накануне майских праздников

09:56 29.04.2021
СБУ разоблачила агентурную сеть "спецслужбы "ЛНР", планировавшую теракт на месте дислокации подразделения ВСУ

СБУ разоблачила агентурную сеть "спецслужбы "ЛНР", планировавшую теракт на месте дислокации подразделения ВСУ

21:18 28.04.2021
В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", консультации продолжатся - Арестович

В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", консультации продолжатся - Арестович

12:13 28.04.2021
СБУ уличила в коррупции руководство регионального отделения ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областях

СБУ уличила в коррупции руководство регионального отделения ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областях

11:51 28.04.2021
СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

10:27 28.04.2021
В Тернопольской области начались антитеррористические учения

В Тернопольской области начались антитеррористические учения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области

Украина планирует запросить у США антиснайперские технологии и системы ПВО – Кулеба

Под Мариуполем подвергся обстрелу автомобиль наблюдательной группы украинского СЦКК – Украинская делегация в ТКГ

В Украине за сутки зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14 351 человек

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе, зафиксировано 19 обстрелов

ПОСЛЕДНЕЕ

Предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с Блинкеном обеспечение свободы совести в Украине и на оккупированных территориях

Аваков считает необоснованным подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил человека, ворвавшегося в его дом в Тернопольской области

В Киеве за сутки выявлены 622 новых случаев Covid-19 - Кличко

Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области

Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве двух милиционеров во время Майдана-2013

Лукашенко пригрозил Европе перекрыть транзит в РФ и КНР в случае ужесточения западных санкций

Должностные лица ЮЖД присвоили около 1 млн.грн, который предназначался на зарплаты и соцвыплаты сотрудникам

Регистрация на дополнительную сессию ВНО стартует 6 мая- УЦОКО

Дорожники уже разобрали и вывезли части заваленной секции моста через Западный Буг

Украина планирует запросить у США антиснайперские технологии и системы ПВО – Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА