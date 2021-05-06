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11:17 06.05.2021

Аваков считает необоснованным подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил человека, ворвавшегося в его дом в Тернопольской области

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Аваков считает необоснованным подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил человека, ворвавшегося в его дом в Тернопольской области

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет преждевременным и необоснованным подозрение 24-летнему ветерану антитеррористической операции, который смертельно ранил одного из нападавших на его дом в Тернопольской области.

"Следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых молодых людей на дом ветерана АТО будет передано в ГСУ (Главное следственное управление – ИФ) Нацполиции", - говорится в сообщении департамента коммуникации МВД Украины со ссылкой на слова Авакова об инциденте, произошедшем в Тернопольской области, когда пятеро нетрезвых молодых людей пытались ворваться в частный дом, а его хозяин, защищаясь, смертельно ранил одного из нападавших.

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений", - заявил министр.

Аваков подчеркнул: "Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее".

По словам главы МВД, право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случаев превышения мер необходимой самообороны, гарантировано законом.

"Дело о вторжении на территорию домовладения и нападения группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - сообщил Аваков.

Он заверил, что следствие будет полным, беспристрастным и объективным.

Как сообщалось, 2 мая в селе Глещава Тернопольской области 24-летний экс-военнослужащий, защищая себя и свою мать от людей, которые пытались попасть к ним в дом, смертельно ранил одного из нападавших.

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи. По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из соседнего села. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это им не понравилось, и они решили разобраться с местным жителем. "Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с мужчиной была его мама. Он испугался за нее", - говорилось в сообщении.

По информации местной полиции, молодой человек позвонил на линии "102" и после этого сразу вышел к нападавшим с ножом. "Когда началась толкотня, он случайно ударил ножом одного из нападавших". По информации полиции, ранение оказалось смертельным. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

"Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки… он был трезв. Молодому человеку объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие", - сообщали в полиции Тернопольской области.

Теги: #нападение #ветеран #мвд #аваков
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