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10:18 06.05.2021

Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве двух милиционеров во время Майдана-2013

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Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве двух милиционеров во время Майдана-2013

Полиция испанского города Пусоль (провинция Валенсия) задержала разыскиваемого в Украине за убийство двух милиционеров во время акций протеста в Киеве в 2013 году.

"Агенты Национальной полиции арестовали беглеца в городе Пусоль (Валенсия), он находится в международном розыске украинских властей, по обвинению в убийстве двух милиционеров во время протестов в Киеве в 2013 году", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции Испании.

По информации испанской полиции, этот человек скрывался от органов правопорядка в хижине отдаленной сельской местности Пусоля.

В правоохранительных органах Украины агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить официальную информацию по этому поводу. Вместе с тем, источники агентства подтвердили факт задержания в Испании харьковчанина Дмитрия Липового.

Украинский журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook написал, что 31 марта 2020 года Печерский районный суд Киева принял решение об аресте Липового. "Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участников протеста на Майдане", - отметил он, добавив, что таким образом незаконно оформлен и запрос на экстрадицию Липового от Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

"Прошу генерального прокурора Ирину Венедиктову разобраться в ситуации и не допустить исполнения незаконного решения о задержании и экстрадиции Дмитрия Липового, а также опротестовать решение Печерского суда и отменить абсурдное преследование участников Революции. Если Липовой будет доставлен в Украину как преступник, это опозорит государство, и вызовет масштабную акцию протеста", - написал журналист.

Теги: #испания #майдан #розыск
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