Должностные лица ЮЖД присвоили около 1 млн.грн, который предназначался на зарплаты и соцвыплаты сотрудникам

Правоохранители разоблачили схему хищения средств путем безосновательного начисления заработной платы и других социальных выплат, которая действовала с 2017 года в региональном филиале "Южной железной дороги" (ЮЖД), расположенном на территории Купянского района Харьковской области.

"Подчиненным предлагали не оформлять отпуска за свой счет, чтобы продолжалось начисления заработной платы, а деньги отдавать своим руководителям. Отсутствие работников на рабочем месте чиновники прикрывали недостоверными внесениями рабочего времени в табеле учета, а также оформляли фиктивные больничные", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По предварительным оценкам, в результате использования этой схемы должностными лицами филиала был нанесен ущерб государству на сумму около 1 млн.грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проведен ряд обысков в семи структурных подразделениях "Укрзализныци", в ходе которых была обнаружена и изъята документация учета рабочего времени, данные о начислении заработной платы и другие доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются, устанавливается круг причастных к преступлению должностных лиц и решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении.

Досудебное расследование осуществляют сотрудники отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главный отдел контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Процессуальное руководство - Слобожанская окружная прокуратура Харькова.