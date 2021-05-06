Регистрация на дополнительную сессию ВНО стартует 6 мая- УЦОКО

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года будет проходить с 6 до 18 мая, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Согласно сообщению, размещенном на сайте Министерства образования и науки Украины, для регистрации на дополнительную сессию нужно создать и заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО в рубрике "ВНО/ГИА".

Для регистрации также необходимо подготовить комплект документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или направить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

принимали участие в АТО или в мероприятиях по сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе, или относятся к категории лиц с неподконтрольных территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;

проживают на временно оккупированной территории, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах;

должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.