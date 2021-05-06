Дорожники уже разобрали и вывезли части заваленной секции моста через Западный Буг

"Укравтодор" проводит подготовительные работы для последующего начала строительства моста, обрушившегося во Львовской области 3 мая.

"Уже начаты работы по ликвидации последствий разрушения и подготовительные работы для будущего строительства. За день разобрали и вывезли части заваленной секции моста", - сообщил на своей странице в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

На участке расчищают мусор и выполняют необходимые работы для скорейшего восстановления строения.

"Мост на трассе национального значения Н-17 был построен 61 год назад и находился в предаварийном состоянии, поскольку с момента возведения ни разу капитально не ремонтировался. В 2015-2017 годах на этой трассе провели средний ремонт, но аварийный мост не трогали - на нем просто поменяли верхний слой асфальта", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, проведенное в прошлом году исследование показало, что немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 уже находятся в предаварийном состоянии.

"Годами разрушенные мосты просто никого не интересовали, или сразу после очередных выборов превращались в долгострои. Благодаря президентской программе "Большое Строительство" и Национальной программе восстановления мостов уже в прошлом году нам удалось обновить 158 мостов на дорогах государственного значения, не менее 160 - запланировано в 2021 году. Для сравнения - в 2017-2019 годах обновлялось лишь 30-40 по всей стране", - отметил глава "Укравтодора".