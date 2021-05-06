Под Мариуполем подвергся обстрелу автомобиль наблюдательной группы украинского СЦКК – Украинская делегация в ТКГ

Российские наемники обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы украинского Совместного центра координации и контроля за прекращением огня (СЦКК) на Мариупольском направлении, сообщает Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

Как сообщается, "3 мая, стремясь сорвать системную работу украинской стороны СЦКК, российские наемники обстреляли из пулемета калибром 7,62 мм автомобиль наблюдательной группы. В кузове автомобиля выявлено два выходных пулевых отверстия. Это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня", - сообщается на странице Украинской делегации в Фейсбук.

По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес СММ ОБСЕ.

"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон", - добавили там.

Как отмечают в Украинской стороне СЦКК, "одним из важнейших шагов украинской стороны по реализации мероприятий усиления режима прекращения огня стало развертывание в июле-августе 2020 сети наблюдательных групп вдоль всей линии разграничения, которая в настоящее время включает 13 постов наблюдения, 11 из которых оснащены автомобилями белого цвета со специальной надписью, расположенных на переднем крае в поле видимости противника".

"Именно эффективный всеобъемлющий контроль ситуации со стороны украинской стороны СЦКК, своевременное выявление нарушений и информирование о них СММ ОБСЕ заставляют наемников искать пути противодействия указанным мерам контроля", - указано на странице украинского СЦКК в Фейсбук.

"В частности, благодаря оперативной работе подразделений украинских защитников и наблюдателей СГ УС СЦКК "Мариуполь" в течение апреля было выявлено и прекращено 77 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, собрана внушительная доказательная база их преступлений", - добавили там.

Как считают в Украинской делегации в ТКГ, "российская сторона, таким образом, развернула очередной этап информационной кампании по дискредитации дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года".