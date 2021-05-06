События

08:37 06.05.2021

В Донецкой области спасателю ГСЧС сообщено о подозрении в нарушении ПДД и смерти потерпевшего в результате ДТП

1 мин читать
В Донецкой области спасателю ГСЧС сообщено о подозрении в нарушении ПДД и смерти потерпевшего в результате ДТП

Спасателю ГСЧС в Донецкой области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, сообщили в Прокуратуре Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ведомства в обнародованном в четверг утром пресс-релизе, 34-летнему пожарному - спасателю 69 государственной пожарно-спасательной части одного из отрядов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 11 ноября 2020 года, около 19:00, пожарный, находясь за рулем собственного автомобиля марки "ВАЗ 2106", двигался по одной из улиц г.Лимана и, не выбрав безопасную скорость, совершил наезд на велосипедиста. От полученных тяжких телесных повреждений 43-летний потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР.

Теги: #дтп #подозрение #донецкая #спасатель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 03.05.2021
В Донецкой области пьяный водитель наехал на пешеходов: погиб 45-летний мужчина, травмированы двое детей

В Донецкой области пьяный водитель наехал на пешеходов: погиб 45-летний мужчина, травмированы двое детей

23:21 02.05.2021
В результате ДТП во Львовской области пострадали 5 человек, трое из них дети – ГСЧС

В результате ДТП во Львовской области пострадали 5 человек, трое из них дети – ГСЧС

16:28 01.05.2021
Виновник смертельной ДТП в Киеве на Печерске арестован без возможности внесения залога

Виновник смертельной ДТП в Киеве на Печерске арестован без возможности внесения залога

17:04 30.04.2021
Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: погибли два человека, шестеро травмированы

Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: погибли два человека, шестеро травмированы

11:58 30.04.2021
Правоохранители сообщили двум руководителям завода "АТЕК" о подозрении в растрате более 162 млн грн

Правоохранители сообщили двум руководителям завода "АТЕК" о подозрении в растрате более 162 млн грн

07:20 29.04.2021
Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному крымскому "военкому", причастному к призыву крымчан в армию государства-оккупанта

Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному крымскому "военкому", причастному к призыву крымчан в армию государства-оккупанта

03:28 29.04.2021
ГБР уведомило о подозрении причастным к незаконной вырубке в лесхозе в нанесении государству убытков почти на 13 млн гривен

ГБР уведомило о подозрении причастным к незаконной вырубке в лесхозе в нанесении государству убытков почти на 13 млн гривен

02:28 28.04.2021
В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

16:31 26.04.2021
Пяти чиновникам "Киевгаза" сообщили о подозрении по факту взрыва в жилом доме на Позняках

Пяти чиновникам "Киевгаза" сообщили о подозрении по факту взрыва в жилом доме на Позняках

23:34 25.04.2021
В ДТП в Киеве погибла женщина, еще одна госпитализирована в критическом состоянии

В ДТП в Киеве погибла женщина, еще одна госпитализирована в критическом состоянии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина планирует запросить у США антиснайперские технологии и системы ПВО – Кулеба

Под Мариуполем подвергся обстрелу автомобиль наблюдательной группы украинского СЦКК – Украинская делегация в ТКГ

В Украине за сутки зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14 351 человек

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе, зафиксировано 19 обстрелов

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

ПОСЛЕДНЕЕ

Регистрация на дополнительную сессию ВНО стартует 6 мая- УЦОКО

Дорожники уже разобрали и вывезли части заваленной секции моста через Западный Буг

Украина планирует запросить у США антиснайперские технологии и системы ПВО – Кулеба

Под Мариуполем подвергся обстрелу автомобиль наблюдательной группы украинского СЦКК – Украинская делегация в ТКГ

В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

В Украине за сутки зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14 351 человек

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе, зафиксировано 19 обстрелов

Среди возможных мест встречи Путина и Байдена называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку

Центральную площадь Харькова "обезопасят" от водителей-лихачей при помощи съемных клумб с деревьями

Кулеба: Россия может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА