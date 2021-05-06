В Донецкой области спасателю ГСЧС сообщено о подозрении в нарушении ПДД и смерти потерпевшего в результате ДТП

Спасателю ГСЧС в Донецкой области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, сообщили в Прокуратуре Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ведомства в обнародованном в четверг утром пресс-релизе, 34-летнему пожарному - спасателю 69 государственной пожарно-спасательной части одного из отрядов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 11 ноября 2020 года, около 19:00, пожарный, находясь за рулем собственного автомобиля марки "ВАЗ 2106", двигался по одной из улиц г.Лимана и, не выбрав безопасную скорость, совершил наезд на велосипедиста. От полученных тяжких телесных повреждений 43-летний потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР.