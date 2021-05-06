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08:05 06.05.2021

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе, зафиксировано 19 обстрелов

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За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе, зафиксировано 19 обстрелов

За минувшие сутки, 5 мая, российские наемники на Донбассе 19 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего ранения получили двое военнослужащих ВСУ. С начала текущих уток зафиксирован один обстрел противника, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня… Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке штаба в четверг утром.

Украинские военные подчеркнули, что противник открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, артиллерийские установки 152 и 122 калибров, минометы 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем.

Также отмечается, что у Новозвановки противник использовал противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы.

"На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь", – сказано в сводке.

"По состоянию на 7:00 утра 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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