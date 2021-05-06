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07:08 06.05.2021

Центральную площадь Харькова "обезопасят" от водителей-лихачей при помощи съемных клумб с деревьями

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Центральную площадь Харькова "обезопасят" от водителей-лихачей при помощи съемных клумб с деревьями

В Харькове на пл.Свободы планируется установить съемные клумбы с деревьями, чтобы воспрепятствовать свободному движению машин по площади, обезопасить водителей и пешеходов, а также озеленить центральную часть города, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Водители машин, в том числе иностранцы, на огромной скорости ездят по центральной части площади Свободы. Это небезопасно, и, кроме того, остаются следы, которые практически невозможно смыть... Патрульная полиция составляет административные протоколы, но это не дает ожидаемого результата. Поэтому мною было принято решение установить специальные клумбы", - цитирует Терехова пресс-служба Харьковского горсовета.

Он отметил, что клумбы будут переносными, чтобы их можно было легко убирать на время городских мероприятий.

Теги: #движение #харьков #центр
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Интерфакс-Украина
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