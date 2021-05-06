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05:24 06.05.2021

Кулеба считает, что встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Киева

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Кулеба считает, что встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не противоречит интересам Киева.

"Я понимаю тех, кто испытывает беспокойство (по поводу саммита) из-за недостатка информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха предательства", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNN.

"Но я смотрю на это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере на данный момент", - отметил он.

Глава МИД Украины назвал предложение Байдена президенту России о встрече "прекрасным примером дипломатии".

По его мнению, саммит позволит Украине "выиграть время" на фоне роста напряженности на Донбассе, поскольку, считает он, Москва не будет предпринимать никаких действий, пока планируется встреча.

Теги: #сша #россия #мид
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