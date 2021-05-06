Харьковская полиция разоблачила "минера-рецидивиста" Полтавской прокуратуры

Харьковская полиция установила личность человека, сообщившего о минировании прокуратуры в Полтаве.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, им оказался 46-летний мужчина уже привлекался к ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании в Полтаве.

"В ходе проведения оперативных мероприятий харьковские полицейские установили, что 46-летний мужчина в Харькове выполнял ремонтные работы и временно проживал в квартире, из которой звонил (чтобы сообщить о "минировании" - ИФ). Причину своего поступка работникам полиции он объяснить не смог", - говорится в сообщении.

Звонок о том, что в здании прокуратуры в Полтаве заложена взрывчатка поступил в отдел полиции №1 Харьковского райуправления №2, во вторник, 4 мая. Заявитель также сообщил полицейским, где находится. Сообщение о минировании оказалось ложным.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.