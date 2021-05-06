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00:57 06.05.2021

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ", – написал Блинкен в своем Твиттере в ночь на четверг.

Самолет приземлился в "Международном аэропорту "Борисполь" около 00.20 по Киевскому времени.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, предстоящий визит Блинкена в является сигналом мощной поддержки со стороны США в противодействии российской гибридной агрессии, а также усилении политического и оборонного потенциала Украины.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, такой визит позволит Украине ускорить процессы интеграции в евроатлантическое содружество.

 

Теги: #сша #визит #блинкен
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