События

23:35 05.05.2021

В результате обстрела из гранатомета, осколочное ранение получил украинский военнослужащий

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В результате обстрела из гранатомета, осколочное ранение получил украинский военнослужащий

На Донбассе в среду вечером в результате обстрела из гранатометов со стороны российских наемников на Донбассе, осколочное ранение получил украинский военнослужащий, сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север".

"5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение", – говорится в сообщении на странице группировки в Фейсбук в среду вечером.

Военному оперативно оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Подчеркивается, что состояние здоровья раненого удовлетворительное.

"На действия противника наши воины открыли огонь", –сказано в сообщении.

 

Теги: #оос #ранение #обстрел
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