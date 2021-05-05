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23:15 05.05.2021

Главы МИД G7 призывают беларусские власти освободить незаконно заключённых и провести новые выборы

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Главы МИД G7 призывают беларусские власти освободить незаконно заключённых и провести новые выборы

Главы МИД стран "группы семи" (G7) обратились к властям Беларуси с призывом освободить незаконно заключённых в тюрьму, положить конец репрессиям против правозащитников и провести новые президентские выборы.

"Мы очень обеспокоены политическим кризисом и кризисом в сфере прав человека вследствие подтасованных президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси", - говорится в итоговом коммюнике глав МИД G7.

"Мы призываем режим выполнять рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить незаконно заключённых в тюрьму за выражение демократических устремлений, а также положить конец репрессиям в сфере прав человека и основных свобод", - подчёркивается в документе.

Кроме того, главы МИД призвали беларусские власти "провести под международным наблюдением новые, свободные и справедливые выборы".

Министры иностранных дел G7 подчеркнули, что осуждают "продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников". Они также выразили приверженность "привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека".

Кроме этого, G7 "призывают власти Беларуси "уважать право на мирные собрания", а также вступить в диалог с лидерами оппозиции и принято предложение ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге "для разрешения политического кризиса".

Теги: #g7 #призыв #беларусь
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